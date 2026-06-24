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Sünnet düğününde zehirlenme: 20 kişi hastaneye kaldırıldı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan etkilendikleri şüphesiyle 20 kişi hastaneye başvurdu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan etkilendikleri şüphesiyle 20 kişi hastaneye başvurdu.

Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen sünnet düğününün ardından misafirlere tavuklu pilav ikram edildi.

İkramdan yiyen 20 kişi, bir süre sonra rahatsızlanmaları üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çorlu Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınan kişilerin büyük bölümünün işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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