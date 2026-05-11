Tekirdağ'da yunuslar dronla görüntülendi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Uçmakdere Mahallesi'nde doğayı görüntüleyen Erkan Külcü, denizde oynayan yunusları dronla kayda aldı. Yunusların kalabalık bir şekilde su yüzeyine çıkması, güzel görüntüler oluşturdu.
Külcü, gazetecilere, yunusların denizde oynadığını görünce onları dronla görüntülemek istediğini söyledi.
Yunusları kayıt altına almanın keyifli olduğunu belirten Külcü, "Tesadüfen böyle bir görüntü yakaladım. Bu kadar kalabalık şekilde yunus görmek her zaman mümkün olmuyor. Çok güzel bir andı." dedi.
Kaynak: AA / Fırat Çakır