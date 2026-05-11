Haberler

Tekirdağ'da yunuslar dronla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Uçmakdere Mahallesi'nde doğayı görüntüleyen Erkan Külcü, denizde oynayan yunusları dronla kayda aldı. Yunusların kalabalık bir şekilde su yüzeyine çıkması, güzel görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ'da su yüzeyine çıkan yunuslar güzel görüntüler oluşturdu.

Şarköy ilçesinde doğayı görüntüleyen Erkan Külcü, Uçmakdere Mahallesi'nde denizde gördüğü yunusları, dronla kayda aldı.

Külcü, gazetecilere, yunusların denizde oynadığını görünce onları dronla görüntülemek istediğini söyledi.

Yunusları kayıt altına almanın keyifli olduğunu belirten Külcü, "Tesadüfen böyle bir görüntü yakaladım. Bu kadar kalabalık şekilde yunus görmek her zaman mümkün olmuyor. Çok güzel bir andı." dedi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Süreci yürütecek mekanizmanın adı belli oldu! İşte üyeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

Koca camianın kaderinin değiştiği an!

Çiftlikte yürek yakan olay! 15 yaşındaki çocuk öldü, ablası ağır yaralı

Çiftlikte facia! 15 yaşındaki çocuk öldü, ablası ağır yaralı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar

Eş adayı bulmak için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

Güle güle Ederson! Yeni adresi belli oldu
Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

Koca camianın kaderinin değiştiği an!

Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istiyor

Erbil uslanmıyor! Yine "Evlilik" dedi

Petrol fırladı, akaryakıta zam geliyor

Restleşme vatandaşın cebini yaktı! Yine zam geliyor