Tekirdağ'da 'Doğaçlama' Resim Sergisi Açıldı

Tekirdağ'da 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, insan ve doğa ilişkilerini konu alan "Doğaçlama" adlı resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Basri Erdem'in 36 eseri yer aldı.

Açılışta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, sergide bulunan eserlerin insanın doğayla kurduğu ilişkiyi en güzel şekilde anlattığını söyledi.

Doğanın korunması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini ifade eden Karaküçük, doğanın sanatın en eski ilham kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da önemli bir günde güzel bir serginin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ülkede bu yıl çok sayıda orman yangınlarının yaşandığını anlatan Yaşar, hep birlikte bu yaraları saracaklarını ve durmadan çalışacaklarını vurguladı.

Erdem de sanatseverlerin eserlerine ilgisinden dolayı herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, 10 gün boyunca sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.