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Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde dijital patoloji sistemi kullanılmaya başlandı

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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, tanı ve değerlendirme süreçlerini hızlandırmak için dijital patoloji sistemini devreye aldı. Yüksek çözünürlüklü dijital altyapı sayesinde patologlar görüntülere hızlı ve güvenli erişecek, uzaktan konsültasyon ve eğitim imkanları da sunulacak.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde tanı ve değerlendirme süreçlerini hızlandırmak amacıyla dijital patoloji sistemi hizmete alındı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında patoloji laboratuvarında kullanılmaya başlanan sistemle preparatlar yüksek çözünürlükte dijital ortama aktarılıyor.

Sistem sayesinde patologlar görüntülere güvenli ve hızlı şekilde erişebilirken, değerlendirme ve konsültasyon süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Dijital patoloji altyapısıyla tanı süreçlerinin daha hızlı, güvenilir ve verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yeni sistemin aynı zamanda multidisipliner değerlendirmeler, uzaktan konsültasyon imkanları, eğitim faaliyetleri ve bilimsel araştırmalar için de güçlü bir dijital altyapı sunuyor.

Hastanenin dijital sağlık teknolojilerine yönelik yatırımlarla sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmayı sürdürdüğü, vatandaşlara daha kaliteli, güvenli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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