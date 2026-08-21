Hayrabolu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Arif A'nın (49) kullandığı motosiklet, Hayrabolu-Malkara kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arif A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA