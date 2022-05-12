Tekirdağ'da denize kirleten TESKİ'ye 131 bin 516 lira ceza

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Marmara Denizi'ne dökülen atık suların, yönetmeliklerde belirlenen standartlara aykırı olarak alıcı ortama verildiğini tespit ederek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) 131 bin 516 TL idari para cezası uyguladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 20 Nisan günü yaptığı açıklamada, TESKİ'nin yağmur suyu hattından Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı boşalttığını ileri sürdü. Yüksel, Süleymanpaşa sahil dolgu alanında su hattının denize döküldüğü yerdeki kirliliğe dikkat çekti. Yüksel'in açıklamaları ve konuya ilişkin basında yer alan haberler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denizden aldığı numuneleri inceledi. Müdürlükten yapılan açıklamada, numunelerin 'Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği'ne göre değerlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

Açıklamada. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınarak Tekirdağ Halk Sağlığı laboratuvarında incelenen ve kendilerine gönderilen numunelerin yüzme suyu kalitesinin yönetimine dair yönetmelik çerçevesinde analiz sonuçlarının gerçekleştirildiği belirterek, "Escherichia coli (analiz sonucu: 65.000 kob/100 mL sınır değer: 1.000 kob/100 mL) ve Enterokok/Fekal Streptococ (analiz sonucu: 16.000 kob/100 mL sınır değer: 370 kob/100 mL) olduğu ve söz konusu atık suda fekal bir kirliliğin olduğu anlaşılmaktadır" denildi.