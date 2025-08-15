Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Süleymanpaşa ilçesinde denizde kaybolan 18 yaşındaki A.B.'yi arama çalışmaları karadan ve denizden devam ediyor. Daha önce serinlemek için denize giren genç gözden kaybolmuş, kurtarma çabası sırasında 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirmişti.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalara gece ara veren ekipler, denizde kaybolan A.B.'yi (18) bulmak için yeniden arama başlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.
Dün, Kumbağ Mahallesi'nde serinlemek için denize giren bir kişi gözden kaybolmuş, kaybolan kişiyi kurtarmak için denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirmişti.
