Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa ilçesinde denizde kaybolan 18 yaşındaki A.B.'yi arama çalışmaları karadan ve denizden devam ediyor. Daha önce serinlemek için denize giren genç gözden kaybolmuş, kurtarma çabası sırasında 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirmişti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara gece ara veren ekipler, denizde kaybolan A.B.'yi (18) bulmak için yeniden arama başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Dün, Kumbağ Mahallesi'nde serinlemek için denize giren bir kişi gözden kaybolmuş, kaybolan kişiyi kurtarmak için denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirmişti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay 'Alkışlayın' dedi, kaymakam istifini bozmadı

Protokolde kriz: "Siz de alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.