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Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı Coşkusu

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Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelkenler ve römorkörler gösteri yaptı.

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelkenler ve römorkörler gösteri yaptı.

Kutlama programı kapsamında, Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığınca Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından Süleymanpaşa Rumeli İskelesi'nde düzenlenen törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, yelkenli tekneler ile römorkörlerin gösterileriyle devam etti.

Römorkörlerin, yelkenlilerin ardından havaya su püskürtmesi ilgiyle izlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ise su altından Türk bayrağı çıkardı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Tekirdağ Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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