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Tekirdağ'da deniz kenarında kadın cesedi bulundu

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 85 yaşındaki Zeliha Demirsoy'un cesedi, İstiklal Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ceset hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki bir kişiyi hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESET 85 YAŞINDAKİ ZELİHA DEMİRSOY'A AİT ÇIKTI

Yapılan araştırmada, cesedin 85 yaşındaki Zeliha Demirsoy'a ait olduğu tespit edildi. Demirsoy'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ'da deniz kenarında kadın cesedi bulundu
Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel

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Yorumlar (1)

Tutankamon Hoca:

ülkede kadın cinayetleri kesilmiyor bir fünded 3-5 cinayet oluyor hak hukuk adalet kukurumlara güven kalmadı ama hala oy oranlarında oy patlaması yaşıyoruz ortadoğulu halk oldugumuzu artık öğrendik

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