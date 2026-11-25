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Tekirdağ'da düzenlenen denetimde 380 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, L.H, M.M.A, F.İ. ve A.A'nın da aralarında bulunduğu 4 kişinin üzerinde ve bir araçta arama yapıldı.

Aramalarda, etil alkol olduğu değerlendirilen 380 litre sıvı madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA