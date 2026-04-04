Tekirdağ'da "Damızlık Koç Yarışması" düzenlendi

Tekirdağ'da düzenlenen küçükbaş hayvancılık festivalinde üç kategoride damızlık koç yarışı yapıldı. Yarışmada dereceye giren yetiştiricilere plaket verildi.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen küçükbaş hayvancılık festivalinde, Kabak Merinos, ile de France ve boynuzlu koç kategorilerinde damızlık koç yarışması gerçekleştirildi.

Üç kategoride 30 yetiştiricinin katıldığı yarışmada damızlık koçlar alanda oluşturulan padoklarda sergilendi. Etkinlikte ayrıca vatandaşlara Alpine keçi ırkı ile Kıvırcık koç ırkı tanıtıldı.

Tanıtımın ardından yarışma başladı.

Yetiştiriciler sırayla padoklara çağrılırken damızlık koçlar, Prof. Dr. Aynur Konyalı, Prof. Dr. Alper Önenç ve veteriner hekim Erol Aslan'dan oluşan jüri tarafından kalite ve görünüm açısından değerlendirildi.

Vatandaşlara koçların yaşı, boyu ve kilosu hakkında bilgi verildi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Kabak Merinos kategorisinde Hüseyin Gültekin, ile de France kategorisinde Okan Yavuz ve boynuzlu koç kategorisinde Erdinç Alan birinci oldu. Yarışmada dereceye giren yetiştiricilere plaket verildi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, Tekirdağ'ın önemli bir festivale ev sahipliği yaptığını belirterek, yetiştiricilerin yanında olduklarını ve üreticiler üzerinden haksız kazanç sağlanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Boynuzlu koç kategorisinde birinci olan Erdinç Alan da sonuçtan çok memnun olduğunu dile getirerek, yarışmaya katılan tüm yetiştiricileri tebrik etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
