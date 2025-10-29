Haberler

Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı Konseri Düzenlendi

Tekirdağ'da Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde 'Cumhuriyet Bayramı Konseri' gerçekleştirildi. Tekirdağ Musiki Derneği Nevzat Avcı Korosu'nun Klasik Türk Müziği eserlerini seslendirdiği konser, yoğun ilgiyle karşılandı.

Tekirdağ'da Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Tekirdağ Musiki Derneği Nevzat Avcı Korosu tarafından düzenlenen konserde şefliği Ahmet Okan yaptı.

Okan, yönetimindeki koro tarafından Klasik Türk Müziği eserleri seslendirildi.

Katılımcılarda zaman zaman eserlere eşlik etti.

Vali Recep Soytürk, konserin ardından koroya teşekkür ederek, koro şefi Okan'a çiçek verdi.

Konsere, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve vatandaşlar katıldı.

