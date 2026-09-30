Haberler

Tekirdağ'da çocuklu otomobili kaçıran E.G., yayaya ve 2 araca çarpıp 3 kişiyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da çocuklu otomobili kaçıran E.G., yayaya ve 2 araca çarpıp 3 kişiyi yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da içinde 4 yaşında çocuk bulunan otomobili kaçıran E.G., yayaya ve iki araca çarparak 3 kişiyi yaraladı. Polisin takibi sonucu yakalanan E.G. gözaltına alınırken, otomobildeki çocuk ailesine teslim edildi.

TEKİRDAĞ'da, içerisinde 4 yaşında çocuk bulunan otomobili kaçırıp yayaya ve iki araca çarpan E.G., polisin takibi sonucu yakalandı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre marketten çıktıktan sonra 4 yaşındaki torununu 59 APE 174 plakalı otomobiline bindiren bir kişi, bu sırada E.G.'nin müdahalesiyle yere düştü. E.G. içerisinde küçük çocukla kaçırdığı otomobille hızla bölgeden uzaklaşırken, yol kenarındaki yayaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.

TAKİP SIRASINDA KAZA YAPINCA YAKALANDI

Polis ekipleri de şüpheli E.G.'nin kaçırdığı otomobile takibe aldı. E.G., kaçışı sırasında çevre yolu üzerinde önce seyir halindeki O.Y. yönetimindeki 34 CFP 466 plakalı hafif ticari araca, ardından Ş.K. yönetimindeki 34 KRE 144 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada yaralanan 2 aracın sürücüsü ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. E.G. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, otomobildeki 4 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı

Fatma Betül 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Büyük ters köşe
7 kez ölümden döndü, 1 milyon dolarlık piyangoyla yüzü güldü

7 kez ölümden döndü! Sonunda turnayı gözünden vurdu
Hakemler soruşturmasında şoke eden dijital bulgu! WhatsApp'ından çıktı

Hakemler soruşturmasında şoke eden bulgu! WhatsApp'ından çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo

İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo
İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş

İsrail'in "Uçak kaçırıldı" yaygarası balon çıktı
Almanya, Serkan Çalar'ın ölümü sonrası saldırı cezalarını artıran tasarıyı kabul etti

Türk kondüktörün ölümü Almanya'da yasayı değiştirdi
Aylarca kurtulmaya çalışmıştı! Sahra Işık sonunda soyadını değiştirdi

Aylarca kurtulmaya çalışmıştı! Sahra Işık sonunda muradına erdi
Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı

Bebeğin ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı
Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde

Erdoğan'ın 3 saatlik fon zirvesinden yeni detay! Sistem değişiyor