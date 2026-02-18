Haberler

Tekirdağ'da "müstehcenlik" operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın aldıkları iddia edilen 17 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonucunda, 9 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın aldığı iddia edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları planlı çalışma sonrası bazı şüphelilerin sosyal medya platformlarında çocuklara ait olabileceği değerlendirilen müstehcen görüntüleri para karşılığında satın aldığını tespit etti.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA " / " + Fırat Çakır -
