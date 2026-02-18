Tekirdağ'da "müstehcenlik" operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın aldığı iddia edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları planlı çalışma sonrası bazı şüphelilerin sosyal medya platformlarında çocuklara ait olabileceği değerlendirilen müstehcen görüntüleri para karşılığında satın aldığını tespit etti.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.