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Tekirdağ’da çocuklar, Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu

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TEKİRDAĞ'da çocuklar, işgal altındaki Gazze'deki çocuklarla dayanışma içinde olmak için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

TEKİRDAĞ'da çocuklar, işgal altındaki Gazze'deki çocuklarla dayanışma içinde olmak için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak ve çocukların barış mesajını uçurtmalarla gökyüzüne taşımalarını sağlamak amacıyla 14-18 Eylül tarihlerinde, 81 ilde 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği gerçekleştiriliyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklı uçurtmaları Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Etkinlikte konuşan Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, "Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın etkinliği kapsamında, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz hep birlikte uçurtmalarımızı gökyüzüne saldık. Gökyüzüne saldığımız uçurtmalardaki amacımız, hedefimiz çocuklarımıza bir umut olsun. Yaşasın barış diyoruz, yaşasın dostluk diyoruz, taşasın kardeşlik diyoruz. Yapmış olduğumuz bu etkinlik, inşallah geleceğe umut, hayırlara vesile olur. Güzel günlere vesile olur, barışa vesile olur" diye konuştu.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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