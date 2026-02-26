Tekirdağ'da çocuk parkında yangın

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çocuk parkında yakılan tahta nedeniyle çıkan yangında, oyun grupları zarar gördü.

Marmaracık Mahallesi Aytepe Caddesi'ndeki çocuk parkının oyun alanında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, bir grup çocuk, yanlarında getirdiği tahta parçalarını yakıp ısınmak istedi. Yakılan tahtaların, plastik zemini tutuşturması üzerine yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp çocukların oyun parkına sıçradı.

İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında bazı oyun grupları zarar gördü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı