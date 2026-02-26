Haberler

Tekirdağ'da çocuk parkında yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir çocuk parkında, çocukların yakmış olduğu tahta parçalarının neden olduğu yangında oyun grupları zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çocuk parkında yakılan tahta nedeniyle çıkan yangında, oyun grupları zarar gördü.

Marmaracık Mahallesi Aytepe Caddesi'ndeki çocuk parkının oyun alanında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, bir grup çocuk, yanlarında getirdiği tahta parçalarını yakıp ısınmak istedi. Yakılan tahtaların, plastik zemini tutuşturması üzerine yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp çocukların oyun parkına sıçradı.

İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında bazı oyun grupları zarar gördü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi

Şamil Tayyar'ın iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi

Sapık milyardere, o ülke tüm havalimanlarını açmış
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler