Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tekirdağ'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklara yönelik waffle atölyesi düzenlendi.

Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İyilik Var Platformu kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Okul Destek Projesi'nden yararlanan çocuklar katıldı.

Atölyede çocuklar, kendi wafflelarını hazırlayarak hem eğlenceli vakit geçirdi hem de birlikte üretme ve paylaşma deneyimi yaşadı.

Etkinlikte Dünya Çocuk Hakları Günü'nün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirme yapılarak çocukların sevgi, güven, korunma, eğitim ve eşit fırsatlara erişim haklarına dikkati çekildi.

Çocuklar da etkinlik sırasında kendi haklarını dile getirerek programa katkı sundu.

Etkinlikle çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlanması, dayanışma ve paylaşma duygularının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA