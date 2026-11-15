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Tekirdağ'da Çocuk Diyabet Okulu'nda Tip 1 diyabet eğitimi verildi

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Tekirdağ'da Çocuk Diyabet Okulu'nda Tip 1 diyabet eğitimi verildi
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Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çocuk Diyabet Okulu programı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlendi. Programda Tip 1 diyabetin tanınması, acil durumlar, glukoz sensörleri, insülin tedavisi ve beslenme hakkında bilgi verildi.

Tekirdağ'da "Çocuk Diyabet Okulu" programı düzenlendi.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Programda, Tip 1 diyabetin tanınması ve tedavisi, diyabette acil durumlar, glukoz sensörlerinin kullanımı, insülin tedavisi ve diyabet teknolojileri hakkında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında ayrıca karbonhidrat sayımı, doğru beslenme, fiziksel aktivite ve diyabetle yaşam konuları ele alındı.

Programa, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hastane yöneticileri, uzman hekimler katıldı.

Kaynak: AA
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