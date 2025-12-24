2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanığa, 2 müebbet ve 39 yıl hapis cezası

TEKİRDAĞ'da platonik aşk beslediği Fatma Özdemir (27) ile arkadaşı Barkın Perçin'i (34) tabancayla vurarak öldürüp, 1'i polis 3 kişiyi de yaralayan Eren Uzuner (35), biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet ve 39 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uzuner son savurmasında kendisiyle oynandığını ve yapay zeka yoluyla zihninin okunduğunu iddia etti.

Tekirdağ'da ev eşyaları satış mağazasında şoför olarak çalışan Eren Uzuner, 4 Ekim 2024'te Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde aynı mağazada, platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i, iş yeri yakınlarındaki çay ocağının önünde arkadaşı Barkın Perçin ile otururken gördü. Uzuner, taburede oturan Özdemir ve Perçin'in yanlarına gidip üzerinde taşıdığı tabancayla ateş etti. Fatma Özdemir ile Barkın Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Eren Uzuner, elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurup yaraladı. Uzuner, daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binip, kaçtı. Eren Uzuner, kaçarken aracını durduran polislerden birini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, Özdemir ile Perçin ise hayatlarını kaybetti.

Tutuklanan Eren Uzuner hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Eren Uzuner, bugün, Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Tutuklu sanık Uzuner, duruşmaya bulunduğu cezaevinde SEGBİS ile bağlandı. Fatma Özdemir, Barkın Perçin'in yakınları, tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

'YAPAY ZEKA İLE AKLIMI OKUDULAR'

Savunma için söz verilen sanık Eren Uzuner, mahkeme heyetine tüm delillerin toplanıp toplanmadığını sordu. Heyetin yalnızca savunma yapması yönünde uyarıda bulunması üzerine Uzuner, delillerin duruşmada okunmasını talep ederek, kendisiyle oynandığını ve yapay zeka yoluyla zihninin okunduğunu iddia etti. Uzuner, "Benim sürekli duygularımla oynadılar, yapay zeka ile aklımı okuyup benim Allah'a olan isyanımı şarkıcılara satıyorlar. Kliplerinde benimle dalga geçiyorlar. Beni delirtmeye çalışıyorlar, çokça sordum benim duygularımla neden oynuyorsunuz? Beni delirtmek mi istiyorsunuz diye, yemin ettiler öyle bir şey yok diye" ifadelerini kullandı.

Fatma Özdemir'in babası Kemal Özdemir, kızının çocukluğunu anlatarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Özdemir, "Ben evladımı ne zorluklarla büyüttüm, ben cezaevinde ne acılar çektim. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, benim kızım 10 yaşına kadar kolumda uyurdu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Eren Uzuner'i, Fatma Özdemir'i 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Barkın Perçen'i 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 2 kişiyi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 34 yıl 1 kişiyi 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca 'Kamu malına zarar vermek' suçundan 2, 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

'ŞİDDET BAŞLAMADAN YERİNDE YOK EDİLMELİ'

Duruşmanın ardından ölenlerin yakınları adliye önünde gözyaşları döktü. Basın açıklaması yapan Süleymanpaşa Kent Konseyi Kadın Cinayetleri Komisyon Başkanı Esra Borça, "Bir yargılamanın daha sonuna geldik. Katil, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet, 17 yıl ve 14 yıl hapis cezası almıştır. İçimiz soğudu mu? Acımız hafifledi mi? Hayır. 2025'te 441 kadınımızı kaybettik, bir o kadarda şüpheli ölümümüz var demek ki kadına şiddeti önleyemiyoruz. Devletimizin buna acil çözüm bulması, şiddeti başlamadan yerinde yok etmesi gerekiyor" dedi.

'İDAM İSTİYORUZ'

Fatma Özdemir'in ablası Selen Özdemir, "Sayın devlet büyüklerim ağırlaştırılmış müebbet sonucunda olsa da içimiz soğumadı. Ben bu cani ve katillerin hepsinin idam cezası ile cezalandırılmasını talep ediyorum. Benim annem çocuk kilosuna düştü. Vicdanı hiçbir şekilde rahat değildir, ben her gün kız kardeşimin kabrine gitmekteyim. Bu insanların yaşaması hak mıdır? Bu insanlara kısas gelmeli, idam gelmeli, başka insanların canı yanmamalı" dedi.

Olayda ölen Barkın Perçin'in babası Mustafa Perçin de idam cezasının geri gelmesi gerektiğini ifade etti.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,