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Tekirdağ'da anız yangını kontrol altına alındı

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Subaşı Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye orman işletme, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesine bir helikopter de destek verdi.

Bazı vatandaşlar da traktörlerle yangına müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Kaynak: AA
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