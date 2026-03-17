Tekirdağ'da cezaevi firarisi yakalandı
Tekirdağ'da Muratlı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Suriye uyruklu hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine geri teslim edildi.
Muratlı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir hükümlünün firar ettiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Muradiye Mahallesi'nde tespit ettiği Suriye uyruklu firari S.İ'yi durdurmak istedi.
Kovalamaca sonucu yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Uğur Bulut