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Tekirdağ'da Çayla Deresi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Tekirdağ'da Çayla Deresi'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde derede yaşanan balık ölümleri üzerine ekipler inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde derede yaşanan balık ölümleri üzerine ekipler inceleme başlattı.

Çayla Deresi'nde balıkların öldüğü ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı

Yapılan incelemede, balık ölümlerine sudaki oksijen seviyesinin düşmesinin neden olabileceği değerlendirildi.

Ekiplerce olay yerinden su ve balık numuneleri alınarak incelenmek üzere ilgili laboratuvara gönderildi.

Konuyla ilgili inceleme ve değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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