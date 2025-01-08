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Tekirdağ'da 'Çanakkale' Sempozyumu Düzenlendi

Tekirdağ'da 'Çanakkale' Sempozyumu Düzenlendi
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen 'Çanakkale' sempozyumunda, 57. Alay'ın tarihi ve kahramanlıkları üzerinde duruldu. Komite Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, etkinlikte bu alayın anısını yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde "Çanakkale" sempozyumu düzenlendi.

57. Alay Yürüyüş Komitesi'nce Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Komite Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 57. Alay'ın anısını yaşatmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

57. Alay'ın Çanakkale'de gösterdiği büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçtiğini ifade eden Yılmaz, "Çanakkale'de destan yazan bir alayın yıllar yaptığımız yürüyüşlerle yolculuğunu sembolize ediyoruz. Bir kar topu olarak yola çıktık ve koca bir çığa dönüştük. Yürüdükçe Çanakkale'yi anlatıyoruz. Bugünde değerli hocalarımızla Çanakkale'yi anlatacağız. Çanakkale'yi herkesin bilmesi ve gururla anlatması gerekiyor." dedi.

Akademisyenlerin sunumlarının ardından sempozyum sona erecek. Sempozyuma, 57. Alay Yürüyüş Komitesi üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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