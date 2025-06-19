Tekirdağ'da Buğday Tarlasında Yangın: 30 Dekar Alan Yandı
Tekirdağ'ın Altınova Mahallesi'nde bir tarlada meydana gelen yangında, 30 dekar buğday ekili alan tamamen yanarak kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Tekirdağ'da bir tarlada çıkan yangında 30 dekar buğday ekili alan yandı.
Altınova Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 30 dekar buğday ekili alan tamamen yandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel