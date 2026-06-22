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Tekirdağ'da yangın; 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü

Tekirdağ'da yangın; 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan kül oldu. İtfaiye, orman ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın 2 saatte söndürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında, 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Malkara-Keşan yolunda Kambur Koru mevkisindeki buğday tarlasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı TESKİ ekipleri, su tankerleri ile iş makineleri sevk edildi. Yangına köylüler de traktörle müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler, kontrol altına alınıp, yangın söndürüldü. Yangında 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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