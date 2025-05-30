Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: Muhtar Yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.

Marmaracık Mahallesi muhtarı Mustafa Kemal Dönmez ile C.D. arasında mahallede henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. yanında bulunan bıçakla Dönmez'i yaralayıp kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dönmez, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.