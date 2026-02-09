Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. V.Ö., Nevzat Algan'ı bıçakla yaraladıktan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kızılpınar Mahallesi Mezarlık mevkisinde V.Ö. (35) ile Nevzat Algan (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda V.Ö, Algan'ı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
V.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Sağlık ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Algan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel