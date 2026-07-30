Tekirdağ'da balya bağlama ile açık alanda ateş yakılması yasaklandı

TEKİRDAĞ Valiliği, orman yangınların önlenmesi amacıyla il genelinde balya bağlanması ve açık alanlarda ateş yakılmasını yasakladı.

Tekirdağ Valiliği, anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yasaklama kararları alındığını duyurdu. Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde 31.07.2026 - 03.08.2026 tarihleri arasında meteorolojik verilere dayanılarak anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla balya makinalarının saat 12.00 ila 20.00 arasında biçilmiş hububat alanlarında balya bağlamaları yasaklanmıştır. Bu saatler arasında balya makinası çalışması halinde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca gerekli işlemler uygulanacaktır. Söz konusu meteorolojik koşulların oluşturacağı yüksek yangın riskini azaltmak amacıyla ilgili tarih aralığında her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması, açık alanlarda spiral, taşlama, kaynak vb. yangına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyetin yapılması durdurulmuştur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı