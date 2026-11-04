Tekirdağ'da balkondan kopan beton parçaları kaldırımda yürüyen kişiyi hafif yaraladı

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TEKİRDAĞ'da binanın balkonundan kopan küçük beton parçaları, kaldırımda yürüyen kişinin üzerine düştü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde yağmurlu havada bir binanın balkonundan kopan küçük beton parçaları, bu sırada kaldırımda yürüyen kişinin üzerine düştü. Ellerine başına götürüp, panik yaşayan bu kişi hafif yaralanırken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı