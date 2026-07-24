Haberler

Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2026 yılı üçüncü toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2026 yılı üçüncü toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında dönem içerisinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Saray Kaymakamlığı adına Saray İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mahmut Talha Uçar, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat İl Müdürlüğü Bölge Amiri Meltem Şakarcan Şahin de kurumun bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Kurul üyeleri, gündem maddeleri ve önerileri değerlendirirken, bir sonraki İl Koordinasyon Kurulu toplantısında sunum yapacak kurumlar da belirlendi.

Toplantı, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıya, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergün Halisçelik ile Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış
Londra'da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı

Son nefesini otel odasında veren Suudi Prens'in sırrını otopsi çözdü
Suç örgütlerine bilgi sızdırıyorlardı! O kamu görevlilerinin fişi çekildi

Suç örgütlerine bilgi sızdıran kamu görevlilerinin fişi çekildi
Bir dönem sona erdi! İşte Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi

Bir dönem sona erdi! İşte ünlü sunucunun yeni adresi
Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın

Kaza göz göre göre geldi: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev zincir marketine katıldı

14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev marketine katıldı