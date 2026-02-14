Tekirdağ'da badem ağaçları çiçek açtı

Tekirdağ'da hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı.

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçe ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu. Fotoğraf tutkunları da badem ağaçlarının renkli görüntülerini kaydetti.

Kent sakinlerinden Aşkın Topçu, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla ağaçların çiçek açtığını ve güzel görüntüler ortaya çıktığını söyledi.

Topçu, "Soğuk havaların ardından sıcaklıklar artmaya başladı. Bazı yerlerde ağaçlar bahar gelmiş gibi çiçek açtı. Ağaçların çiçek açtığını gören vatandaşlar da durup fotoğraf çekiyor." dedi.