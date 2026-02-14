Haberler

Tekirdağ'da badem ağaçları çiçek açtı

Tekirdağ'da badem ağaçları çiçek açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açarak güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları bu renkli manzaraları kaydetti.

Tekirdağ'da hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı.

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bahçe ve arazilerde güzel manzaralar oluşturdu. Fotoğraf tutkunları da badem ağaçlarının renkli görüntülerini kaydetti.

Kent sakinlerinden Aşkın Topçu, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla ağaçların çiçek açtığını ve güzel görüntüler ortaya çıktığını söyledi.

Topçu, "Soğuk havaların ardından sıcaklıklar artmaya başladı. Bazı yerlerde ağaçlar bahar gelmiş gibi çiçek açtı. Ağaçların çiçek açtığını gören vatandaşlar da durup fotoğraf çekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt

Siyasete girecek mi? İddialara net yanıt verdi
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler