Tekirdağ'da Atatürk Silueti Çevresinde Peyzaj Çalışması Tamamlandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Muratlı ilçesindeki meydan peyzaj düzenlemesi kapsamında, 3 boyutlu Atatürk silüeti çalışmasını tamamladı. Çalışmalar kapsamında, Atatürk silüeti çevresinde 50 metrekare doğal gümüş parlatma mermer taşı döşeme işlemi yapıldı.

Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra peyzaj çalışmaları ile de kente yeni bir çehre kazandıran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ilçelere kazandırdığı 3 boyutlu Atatürk siluetlerini güzelleştirmek için peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Muratlı ilçesinde tamamlanan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın hizmetine sunulan Atatürk silüetlerimizin bakım ve güzelleştirme çalışmalarını yapıyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan ekiplerimiz, Muratlı ilçemizdeki Atatürk silüeti etrafında yapılması planlanan çevre düzenlemesi kapsamında, 50 metrekare mermer taşı döşeme işlemi ve çiçeklendirme çalışmalarını tamamladı. İlçelerimize kazandırdığımız bu siluetlerle Ata'mıza olan sevgimizi ve bağlılığımızı bir nebze de olsa göstermeye çalışmış oluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kalbidir ve daima öyle kalacaktır. Onun fikirleri ve idealleri sonsuza kadar yol göstericimiz olacaktır. Bizler de O'nun emanetlerine sahip çıkarak ve unutturmayarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz."