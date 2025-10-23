Haberler

Tekirdağ'da Aşırı Hız Yapan Sürücü Yaya Kazasından Son Anda Kurtuldu

Tekirdağ'da Aşırı Hız Yapan Sürücü Yaya Kazasından Son Anda Kurtuldu
Güncelleme:
Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, aşırı hız yapan sürücünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansırken, sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesildi.

TEKİRDAĞ'da yolun karşısına geçmek isteyen kişi, trafikte aşırı hız yaparak makas atan A.K.'nin (19) kullandığı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Hükümet Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan A.K., aşırı hız yapıp, makas atmaya başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen kişiyi son anda fark eden A.K. otomobilin direksiyonunu sağa kırdı. Yaya, ezilmekten son anda kurtulurken, o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI, 9 BİN 267 LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler sürücü A.K. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılırken, 'Makas atmak' eyleminden de 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
