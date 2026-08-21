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Tekirdağ'da asayiş

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Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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