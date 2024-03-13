Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları teknik takip ve çalışma sonrası bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan H.Ç, S.Ş, M.D. ve Ö.A'yı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kapaklı ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında bazı işyerleri denetlendi, Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapıldı.

Denetimlerde bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.

Öte yandan üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.