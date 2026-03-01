Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 41 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda, farklı suçlardan aranan 41 zanlı tutuklandı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 145 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde son bir haftada çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 145 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 41 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır