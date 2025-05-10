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Tekirdağ'da 'Aile Filmi Afişleri' Sergisi Açıldı

Tekirdağ'da 'Aile Filmi Afişleri' Sergisi Açıldı
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Tekirdağ'da 'Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde açılan 'Aile Filmi Afişleri' sergisi, Valisi Recep Soytürk tarafından ziyaretçilere tanıtıldı. Sergi, 3 gün boyunca Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açık olacak.

Tekirdağ'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında "Aile Filmi Afişleri" sergisi açıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, sinema yazarı Vadullah Taş tarafından hazırlanan serginin açılışını yaptı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan sersi 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Soytürk, burada yaptığı konuşmada, 2025 yılının "Aile Yılı" olduğunu söyledi.

Kentte "Aile Yılı" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Soytürk, serginin de çok anlamlı bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Sergi açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Yunus Emre Çevik ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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