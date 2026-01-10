Tekirdağ'da 665 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yapılan operasyonda 665 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin, evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreste yapılan aramada, 665 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
