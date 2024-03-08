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Tekirdağ'da 220 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından 220 öğrenciye trafik eğitimi verildi. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün mobil trafik eğitim aracıyla gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik bilgileri aktarıldı. Ulaş Ortaokulu ve Mehmet İhsan Keskin İlkokulu'nda yapılan eğitimlerde jandarma ekipleri, öğrencilere yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 220 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün trafik eğitimleri kapsamında mobil trafik eğitim aracında öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Eğitimler kapsamında Ulaş Ortaokulu ve Mehmet İhsan Keskin İlkokulu'nda 200 öğrenciye jandarma ekipleri öğrencilere yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuraları ile ilgili bilgi vererek, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı'nın belirli aralıklarla kentte diğer okullarda da eğitim çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet İhsan Jandarma Tekirdağ Güvenlik Trafik Eğitim Güncel Haberler

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