Haberler

Festivalde 10 bin kişiye 3 ton hamsi dağıtıldı

Güncelleme:
Tekirdağ'da düzenlenen 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde, 10 bin kişiye 3 ton hamsi dağıtıldı. Festivalde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu, konserlerle renkli anlar yaşandı.

TEKİRDAĞ'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali'nin son gününde, 10 bin kişiye 3 ton hamsi dağıtıldı.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali, son gününde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Sabah erken saatlerden itibaren ziyaretçilerin akın ettiği festivalde, öğlen saatlerine doğru yakılan 10 metrelik mangalda 3 ton hamsi pişirildi. Vatandaşlar hamsi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

'HAMSİ VE MIHLAMANIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ'

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, amaçlarının aynı alanda buluşup sosyalleşmek olduğunu belirterek, "Bugün 3'üncü gündeyiz. Alanımız dolu ve insanlar bizi yalnız bırakmıyor. 10 bin kişilik hamsimiz hazır. Vatandaşlarımız bu güzelliğe katılmak için gelmiş. Burada hamsi bir temsil. Önemli olan aynı çimende buluşmak. Karadeniz'in gücü, bizim kardeşliğimiz, hamsi ve mıhlamanın birleştiriciliği. Herkesi bekliyoruz. Protokolümüz olacak. Selçuk Bağcı konserimiz var. Seneye inşallah, kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
