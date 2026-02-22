Haberler

Tekirdağ'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 150 kişi yakalandı

Tekirdağ'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 150 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 150 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 43'ü cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 150 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranan 150 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43'ü cezaevine teslim edildi.

Diğer kişilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Randevu bulamayınca doktora taşlama şiir yazdı

İstediği olmayınca doktora taşlama şiir yazdı