Tekirdağ'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 150 kişi yakalandı
Tekirdağ'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 150 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 43'ü cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 150 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranan 150 kişi gözaltına alındı.
Yakalananlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43'ü cezaevine teslim edildi.
Diğer kişilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman