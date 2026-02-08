Haberler

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 143 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan toplam 143 zanlı gözaltına alındı. Bu zanlılardan 39'u kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 143 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranan 143 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39'u, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
