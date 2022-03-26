Tekirdağ'da, 14 ayrı suçtan aranması olan kişi yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da, 14 ayrı suçtan aranması olan kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ruhan Yalçın - Güncel
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Tekirdağ'da, 14 ayrı suçtan aranması olan kişi yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu, 14 ayrı suçtan aranması olan S.T., gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu, 14 ayrı suçtan aranması olan S.T., gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri Velimeşe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan incelemede şüpheli S.T.'nin 14 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Tekirdağ'da, 14 ayrı suçtan aranması olan kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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