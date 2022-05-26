Tekirdağ'da 138 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler

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Tekirdağ'da 138 parça tarihi eser ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Ruhan Yalçın - Güncel
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TEKİRDAĞ'da, polisin araçta yaptığı aramada, tarihi olduğu değerlendirilen 138 parça eser ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'da, polisin araçta yaptığı aramada, tarihi olduğu değerlendirilen 138 parça eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada, Süleymanpaşa ilçesindeki araçta arama yapıldı. Aramada 4'ü metal yüzük, 134'ü bronz sikke olmak üzere tarihi olduğu değerlendirilen toplam 138 eser ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

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