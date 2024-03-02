Tekirdağ'da 120 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri bir otomobilde 120 litre sahte içki ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde şüphe üzerine A.C.A'nın otomobilini durdurdu. Araçta yapılan aramada, 120 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri bir otomobilde 120 litre sahte içki ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde şüphe üzerine A.C.A'nın otomobilini durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 120 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.