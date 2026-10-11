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Tekirdağ Çorlu'da 'Yaza Veda Roman Gecesi' kadınlara dans ve köpük eğlencesi sundu

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Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen Yaza Veda Roman Gecesi'nde kadınlar Roman havalarıyla dans etti; sprey köpükler etkinliğe renk kattı. Etkinliği düzenleyen eski muhtar Yelda Tunçer, amaçlarının güzel vakit geçirmek olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen 'Yaza Veda Roman Gecesi' etkinliği, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

İlçenin Reşadiye Mahallesi Ahmet Çelenkoğlu Sokak üzerinde düzenlenen etkinlikte, kadınlar roman havaları eşliğinde dans ederek eğlendi. Sprey köpüklerle eğlence renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliği düzenleyen Reşadiye Mahallesi önceki dönem muhtarı Yelda Tunçer, amaçlarının güzel vakit geçirmek olduğunu söyleyerek, "Keyifli zaman geçiriyoruz. Kadınlarımızın eğlenmeye, gülmeye ve kendine zaman ayırmaya zamanı olmalı diye düşünüyorum. Kadınlar güçlüdür, tuttuğunu koparır. Biz de tırnaklarımızı kazıyarak geldiğimiz yerlerde tuttuğumuzu koparıp tüm kadınlar gibi hep beraber çok güçlüyüz olduğumuzu göstermek istedik" dedi.

Etkinlikte gece boyunca Roman havalarıyla coşan kadınlar, şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Haber - Kamera: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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