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Tekirdağ Çorlu'da polis, öğrencilere akran zorbalığı ve adli süreçleri anlattı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, öğrencilere çocuk polisinin görevleri, akran zorbalığı ve zorbalık sonrası adli süreçler konusunda bilgilendirme yaptı. Çalışmayla öğrencilerin farkındalığının artırılması ve okullarda daha güvenli ortam oluşturulması amaçlanıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, öğrencilere çocuk polisi, akran zorbalığı ve zorbalık sonrası yaşanabilecek adli süreçler hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki Aysel Abdullah Öğütücü Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Lisesinde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelindi.

Ekipler, öğrencilere çocuk polisinin görevleri, akran zorbalığının önlenmesi ve zorbalık olaylarının ardından yaşanabilecek adli süreçler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çalışmayla öğrencilerin akran zorbalığı konusunda farkındalıklarının artırılması ve okullarda daha güvenli bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün, çocukların güvenliğini sağlamak ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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