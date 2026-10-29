Tekirdağ Çorlu'da otomobil 3 araca çarpıp takla attı, 2 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarpıp takla attığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi. Kaygan zeminde Y.D.'nin (21) kontrolünü yitirdiği 59 APL 268 plakalı otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Otomobil daha sonra takla atıp, ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.D. ile yanındaki B.G. (20), ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takla atan otomobil, çekiciyle düzeltilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı