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Tekirdağ Çorlu'da ölümlü kazadan kaçan tanker sürücüsü JASAT tarafından yakalandı

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Tekirdağ Çorlu'da motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazaya karışan tanker sürücüsü, olay yerinden kaçtıktan sonra JASAT ekiplerince yakalandı. JASAT ekiplerince yakalanan zanlının, Seymen Mahallesi'ndeki kazaya karıştığı belirlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından olay yerinden kaçan tanker sürücüsü jandarma ekiplerince yakalandı.

Seymen Mahallesi'nde Barış Sarp Karaca (17) idaresindeki 59 APR 637 plakalı motosikletle çarpışan yakıt tankerinin sürücüsünün S.K. olduğu belirlendi.

Kazadan sonra kaçan zanlı, Tekirdağ Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Dün, Barış Sarp Karaca (17) idaresindeki 59 APR 637 plakalı motosiklet, Seymen Mahallesi'nde tankerle çarpışmış, Karaca hayatını kaybetmişti. Kazaya karışan tanker sürücüsü olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA
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