Çorlu'da Motosiklet ile Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçenin Salih Omurtak Caddesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Ali Odabaş yönetimindeki 59 AHV 495 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelip sola dönmek isteyen Serhat Çiftçi idaresindeki 59 PP 735 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ali Odabaş ve arkasındaki Emirhan Odabaş savrulup yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Odabaşı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
